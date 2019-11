Herrmann folgt auf Fred Ruegg, der im Geschäftsjahr 2020 in den Ruhestand treten wird.Wetzikon - Der Verwaltungsrat der Elma Gruppe hat Thomas Herrmann, zurzeit General Manager von Industrial Steam Turbines bei GE Power, zum neuen CEO ernannt. Er wird seine Stelle spätestens am 1. Mai 2020 antreten. Thomas Herrmann folgt auf Fred Ruegg, der wie bereits im August 2019 angekündigt im Geschäftsjahr 2020 in den Ruhestand treten wird. Thomas Herrmann (47 Jahre, Schweizer) bringt...

