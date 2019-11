Wer sein altes iPhone gegen ein neues Modell tauschen will, muss nur einen Apple-Store aufsuchen. Im besten Fall winkt eine Gutschrift von bis zu 500 Euro. So klappt es mit dem iPhone-Tausch. Das neueste iPhone in den Händen halten und für das alte Modell sogar noch Geld bekommen? Bei Apple ist das möglich. Mit seinem Giveback-Programm ermöglicht der iKonzern die Inzahlungnahme älterer Geräte in den Apple-Stores. Im Gegenzug erhält der Kunde eines der aktuellen iPhone-Modelle (iPhone 11 und iPhone 11 Pro) vergünstigt, indem der Wert des älteren Modells auf den Neupreis angerechnet ...

