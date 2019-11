Dass mit Zalando, Nemetschek und Delivery Hero gleich drei der am Donnerstag schwächsten fünf MDAX-Unternehmen am selben Tag ihre Quartalsergebnisse vorlegten, dürfte so manchen, der bis dahin guter Dinge war, dass der Index nicht nur neue Jahreshochs markieren, sondern auch das 2018 bei 27.525 Punkten markierte Rekordhoch erreichen und überwinden wird, unruhig machen.

Den vollständigen Artikel lesen ...