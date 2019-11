Berlin (ots) - Über einen Weihnachtsmarkt schlendern, Plätzchen backen und Pläne für die Feiertage schmieden... Weihnachten ist nicht mehr allzu fern und die Frage nach dem perfekten Geschenk stellt sich immer dringlicher. Mit einem mit Edelstein besetztem Schmuckstück liegt man immer richtig. Schmuck ist etwas Besonderes, etwas Beständiges und etwas, das seinen Wert behält. Schmuck, der mit Liebe ausgesucht wurde, ist als Geschenk einfach unschlagbar. 5 einfache Tipps erleichtern die Suche des richtigen Weihnachtsgeschenks.Schmuckauswahl bei Juwelo leicht gemacht:1. Mit Liebe und Bedacht ausgewähltJedes Schmuckstück, dass mit einem Bezug zur beschenkten Person ausgewählt wird, kann nur richtig sein: Ein Ring, der farblich perfekt mit dem Lieblingskleid harmonisiert, Ohrringe, die die Farbe der Augen betonen oder ein Design, das die beschenkte Person beschreibt - es gibt unzählige Möglichkeiten, die dabei helfen, den perfekten Schmuck bei juwelo.de zu finden.2. Woher weiß ich, was gefällt?Schlicht und puristisch, verspielt und bunt? Großer Klunker oder filigrane Ohrstecker? Der Kleidungsstil ist ein guter Hinweis auf den Stil und die Vorlieben der zu beschenkenden Person. Die Kleidung spiegelt die Persönlichkeit sehr deutlich wider. Schmuck in Silber oder Gold? Richten Sie sich danach, was die oder der Beschenkte normalerweise trägt.3. Welche Größe?Wenn ich die Ringgröße nicht kenne und auch keine Gelegenheit habe, diese an einem vorhandenen Ring heimlich auszumessen, entscheiden Sie sich besser für Ohrringe: Da erübrigt sich die Frage nach der Ringgröße. Auch bei einem Anhänger. Bei einem Armband ist die richtige Länge ebenfalls ein Thema. Soll es doch unbedingt ein Ring sein, kann dieser nach Weihnachten in der Größe anpasst werden. Der Juwelier des Vertrauens nimmt Ringgrößenänderungen vor.4. Eine zweite Meinung einholenOft hilft es, sich eine zweite Meinung einzuholen. Die beste Freundin kann eine gute Hilfe sein. Fragen Sie jemanden, der sich vorher nicht mit der gesamten Auswahl an Schmuck beschäftigt hat. Mit einer weiteren Meinung fällt es leichter, sich für ein Schmuckstück zu entscheiden.5. Was, wenn man doch falsch gelegen hat?Bei Juwelo ist auch das kein Problem: Sie können den Schmuck kostenlos retournieren sowie stressfrei und bequem von zu Hause aus einkaufen.Über JuweloDie Juwelo Deutschland GmbH ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen. Juwelo startete am 1. Juni 2008 im TV und präsentiert seitdem 18 Stunden täglich live echten Edelsteinschmuck. Der Onlineshop juwelo.de ist rund um die Uhr mit einem vielfältigen Angebot erreichbar. Heute bietet Juwelo über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (u.a. TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) europaweit farbigen Edelsteinschmuck zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis in jedem Segment an. Neben dem interaktiven Live-Verkauf im TV gibt es außerdem klassische Festpreisangebote im Onlineshop, sodass Schmuckliebhaber zu jeder Zeit und von jedem Ort auf das breite Angebot von Juwelo zugreifen können. Der Edelsteinschmuck wird in höchster Präzision in eigenen Fertigungen in Thailand und Indien von ausgebildeten Goldschmieden handgefertigt. Das Sortiment von Juwelo Deutschland umfasst Schmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine, zurzeit sind ca. 500 verschiedene Edelsteinvarietäten im Angebot. Jedes Schmuckstück wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, das Auskunft gibt über Maße, Gewicht, Herkunft sowie über das verwendete Edelmetall.Kontakt:Juwelo Deutschland GmbHMax PfauErkelenzdamm 59/6110999 BerlinOriginal-Content von: Juwelo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136330/4419985