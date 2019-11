CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306) übernimmt in einem ersten Schritt 48 Prozent der Anteile an France Billet. Zugleich bringt das Unternehmen seine bestehenden Aktivitäten in Frankreich in die Partnerschaft ein. Darüber hinaus verfügt CTS EVENTIM über die Option, vier Jahre nach Vollzug der Transaktion eine Mehrheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen zu übernehmen. Das Gemeinschaftsunternehmen wird auch künftig unter France Billet firmieren. Alle etablierten Endkundenmarken bleiben erhalten. Hierzu zählen neben francebillet.com unter anderem eventim.fr, fnacspectacles.com sowie billetreduc.com. ...

