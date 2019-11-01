CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 2800 (3000) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 118 (116) CHF - 'OUTPERFORM' DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 56 (55) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 12,50 (12) EUR - 'BUY' HSBC SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4725 (4750) PENCE - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 23 (25) EUR - 'NEUTRAL'MAINFIRST HEBT PSA AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 30,50 (27,00) EURSOCGEN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 39,00 (37,50) EUR - 'SELL'SOCGEN SENKT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 76 (80) PENCE - 'BUY' BARCLAYS SENKT DELIVERY-HERO-ZIEL AUF 58,80 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 75 (67) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT RATIONAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 680 ...Den vollständigen Artikel lesen ...