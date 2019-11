Von Marktwirtschaft kann keine Rede mehr sein, wenn die Nullzinspolitik anhält. Ersparnisse werden ihres Sinns beraubt, wenn der Nullzins einen Anlage- und Konsumwettlauf entfesselt, bei dem kein Sparer mithalten kann.

In dieser Woche übernimmt Christine Lagarde den Chefposten der Europäischen Zentralbank (EZB) von Mario Draghi. Eine Wende in der Zinspolitik dürfte mit dem Personalwechsel nicht verbunden sein. Wiederholt hat Lagarde erklärt, sie unterstütze die von Draghi eingeleitete Politik der Nullzinsen - obwohl die Daten zeigen, dass die Wirtschaft in der EU mit kostenlosem Geld nicht in Schwung zu bringen ist.

Doch die Angst der Währungshüter vor einer Wirtschaftskrise ist offenbar größer als die Sorge um die Verzerrungen, die mit den Nullzinsen einhergehen. Nullzinsen wirken tief in die Gesellschaft hinein, ihre Folgen sind nachhaltig verheerender als jede Wirtschaftskrise.

Ein künstlich gesetzter Zins von null führt zu inneren Widersprüchen, die schwer auf den Schultern der Wirtschafttreibenden lasten. Ökonomisch gesprochen stellt er jene Schwelle dar, ab der die menschliche Zeitpräferenz durch Geldschöpfung ausgehebelt wird. Die Zukunft erscheint ökonomisch der Gegenwart gleichwertig: Nullzinsen, die die Folgen des Handelns und Wirtschaftens in die Unendlichkeit entrücken, fördern im Hier und Jetzt Beliebigkeit und Verantwortungsvergessenheit. Menschen entwickeln sich zu Albtraumtänzern, die ruhelos, in gegenwartskonzentrierter Realitätsferne leben.

Wie jede künstliche Zinssenkung begünstigt der Nullzins die besonders konsumnahen und die besonders konsumfernen Bereiche der Wirtschaft. Auf der einen Seite grassiert der Konsumismus, eine "Das-Geld-muss-raus-Mentalität": Unternehmer stehen unter steigendem Wettbewerbsdruck, immer schneller in Richtung globalen Massenkonsums zu skalieren. ...

