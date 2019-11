Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat 1&1 Drillisch nach einem nachteiligen Schiedsspruch zu Großhandelspreisen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 26 Euro gesenkt. Dieser sei ein größerer Rücksetzer für den Telekomdienstleister gewesen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unsicherheiten gebe es auch hinsichtlich der Änderungen im kommenden Jahr./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005545503

AXC0085 2019-11-01/09:43