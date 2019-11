Vom 2. November 2019 bis 15. März 2020 können die schönsten Schweizer Bilderbuchklassiker in der Ausstellung «Joggeli, Pitschi und Globi - beliebte Schweizer Bilderbücher» im Forum Schweizer Geschichte in Schwyz neu entdeckt werden.Schwyz - Globi, Joggeli, Pitschi und Schellen-Ursli: Seit Generationen begeistern die Helden der schönsten Schweizer Bilderbuchklassiker Gross und Klein. Vom 2. November 2019 bis 15. März 2020 können diese in der Ausstellung «Joggeli, Pitschi und Globi - beliebte Schweizer Bilderbücher» im Forum Schweizer Geschichte in Schwyz neu entdeckt werden. Wer kennt sie nicht: Joggeli...

