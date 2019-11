01.11.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Vor den Q3-Zahlen am 14. November gab die Post einen Ausblick auf 2019 und 2020 bekannt. So soll es sowohl 2019 als auch 2020 steigende Umsätze geben. Das EBIT soll 2019 und 2020 stabil bleiben, jedoch vor Einmalkosten in beiden Jahren. 2019 muss eine Rückstellung in Höhe von EUR 18 Mio. für eine Verwaltungsstrafe seitens der Datenschutzbehörde wegen Verwendung von Marketingdaten gebucht werden. 2020 fallen Aufbaukosten für die neuen Finanzdienstleistungen an, ...

