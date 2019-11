Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Fiat Chrysler mit Blick auf eine mögliche Fusion mit PSA von 14 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konditionen des Deals bedeuteten einen hohen Bewertungsaufschlag für den US-italienischen Autobauer Fiat Chrysler, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe er nach dessen guten Quartalszahlen und der Prognose für 2020 die Schätzungen angehoben./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN NL0010877643

AXC0097 2019-11-01/10:21