Der USD bleibt im Zusammenhang mit dem weniger hawkish FOMC in der Defensive - Dovish BoC Verschiebung, jüngste Rückgang der Ölpreise belasten den Loonie - Fokus liegt am Freitag auf dem monatlichen US Arbeitsmarktbericht - Der USD/CAD baut am Freitag seine Seitwärtsbewegung aus, während er am unteren Ende seiner 2-Tage alten Range um 1,3150 notiert. ...

