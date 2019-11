Der Einkaufsmanager-Index (PMI) des Sektors ist im Oktober um 4,9 Punkte auf 49,4 Zähler gestiegen.Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich überraschend verbessert. Der Einkaufsmanager-Index (PMI) des Sektors ist im Oktober um 4,9 Punkte auf 49,4 Zähler gestiegen. Der PMI des Dienstleistungssektor ging dagegen um 1,7 Indexpunkte auf 54,8 Zähler zurück. In der Industrie rückt damit die Marke von 50 Punkten, die als Wachstumsschwelle definiert ist, wieder in Griffweite.

