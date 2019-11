Nach drei Wochen Rally liegt nun eine Woche der Konsolidierung hinter dem Deutschen Aktienindex. Es sei denn, die Arbeitsmarktdaten, die heute schon um 13.30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden, sorgen doch noch einmal für eine starke Bewegung vor dem Wochenende. Ansonsten ist das, was sich am deutschen Aktienmarkt aktuell abspielt, sehr gesund. Kleinere Rücksetzer wurden in den vergangenen Tagen schnell wieder gekauft und Verkaufssignale aus technischer Sicht sind bislang ausgeblieben - der ...

