Zürich (ots) - Die Swiss Football League widmet ihre Themenwoche vom 2. bis 10. November 2019 der Winterhilfe. 15 Super- und Challenge-League-Klubs zeigen sich solidarisch und machen auf die - oft unsichtbare - Armut in der Schweiz aufmerksam, von der immerhin 100'000 Kinder betroffen sind. Denn jedes Kind, das will, soll die Möglichkeit haben, Fussball zu spielen.Soziale Integration beugt vorDie Winterhilfe setzt sich für Menschen in der Schweiz ein, die von Armut betroffen sind. Im vergangenen Jahr hat das spendenfinanzierte Hilfswerk 14'998 Kinder und 16'970 Erwachsene mit verschiedenen Leistungen, z.B. der Übernahme von dringenden Rechnungen, unterstützt und sie oftmals vor drohender Verschuldung bewahrt. Ein wichtiges Anliegen der Winterhilfe ist die soziale Integration von Armutsbetroffenen. Um Ausgrenzung vorzubeugen, hat die Winterhilfe 2012 zusammen mit der Roger Federer Foundation ein Projekt lanciert, das die Teilnahme an sportlichen und musischen Aktivitäten von armutsbetroffenen Kindern ermöglicht. Damit beugt das Hilfswerk auch einer möglichen 'Vererbung' der Armut vor, wie der emeritierte Professor und Armutsforscher Ueli Mäder in einem Videobeitrag für die Themenwoche erläutert.Etwas Wunderbares ermöglichenFussballspielen gehört zu den günstigeren Sportaktivitäten. Doch Eltern, die am Existenzminimum leben, bringen oft nicht die Mittel auf, um ihrem Kind die Teilnahme am Vereinsleben zu ermöglichen. Doch: Jedes Kind, das will, soll Fussball spielen können. Dazu bekennen sich 15 Profi-Spieler und eine Spielerin in für die Themenwoche gedrehten Videos. Zum Beispiel Eray Cömert vom FC Basel 1893: «Ich glaube, Fussball löst in jedem Kind etwas Wunderbares aus.» Während der Matchwochenenden der Themenwoche (2./3. und 8./9./10. November) ist die Winterhilfe in vielen Stadien präsent - die Einlaufkids tragen teils Winterhilfe-Tenues, auf den Stadion-Screens werden Themenwochen-Videos gezeigt und in einigen Stadien wird das Winterhilfe-Maskottchen, der kleine Plüschbär mit dem Winterhilfe-Schal, verkauft.Weitere Informationen und alle Videos: www.fussball-ermoeglichen.ch, www.sfl.ch/football4allDas Kinderförderprogramm der Winterhilfe (Empowerment Kinder): Die Winterhilfe hat ihr Förderprogramm Empowerment 2012 in Zusammenarbeit mit der Roger Federer Foundation aufgebaut. Zur Zeit nehmen 907 Kinder am Förderprogramm teil, Tendenz zunehmend. 199 dieser Kinder sind in einem Fussballverein aktiv.Kontakt:Monika Stampfli, Geschäftsführerin, monika.stampfli@winterhilfe.ch,Tel. 044 269 40 53Esther Güdel, Kommunikation, esther.guedel@winterhilfe.ch,Tel. 044 269 40 51Original-Content von: Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007476/100835161