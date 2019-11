FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.11.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3650 (3700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 185 (130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1650 (1600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2185 (2250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4800 (5100) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4725 (4750) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 550 (490) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2935 (2990) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 605 (690) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4200 (4500) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 68 (72) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS BRITVIC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1000 (1050) PENCE - ODDO BHF CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2650 (2750) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES HOMESERVE TO 'ADD' ('HOLD') - RPT/CREDIT SUISSE CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2800 (3000) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 76 (80) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2700 (2800) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS CREST NICHOLSON TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 390 (450) PENCE - UBS CUTS EUROMONEY TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1475 (1520) PENCE - UBS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1800 (1830) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 350 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 655 (650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 690 (650) PENCE - 'NEUTRAL'



