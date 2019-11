Motorola wird am 13. November sein erstes Foldable vorstellen. Das neue Gerät wird eine Hommage an den Klapphandy-Bestseller Razr. Schon jetzt sind viele Bilder der Neuauflage des Moto Razr geleakt. Motorola hat seine Foldable-Pläne schon im Februar diesen Jahres bestätigt. Am 13. November - fast ein Dreivierteljahr später - ist es nun soweit und das Gerät im Razr-Look wird offiziell enthüllt. Wie das Foldable mit flexiblem Display aussehen wird, wissen wir schon jetzt. Foldable: Motorola Razr mit faltbarem Display hat einen sekundären Bildschirm Fans des Razr V3 aus dem Jahr 2004 dürfen ...

