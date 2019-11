Der Zusammenschluss schafft eine leistungsstarke Full-Service-Plattform mit Fokus auf den gesamteuropäischen Mittelstand

LONDON, Nov. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stifel Nicolaus Europe Limited ("Stifel Europe"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stifel Financial Corp. (NYSE: SF), gab heute den Abschluss ihrer bereits angekündigten Fusion mit der MainFirst Bank AG bekannt, einer unabhängigen europäischen Investmentbank, die Institutionen und Unternehmen in wichtigen europäischen Märkten Dienstleistungen im Brokerage-Geschäft und Aktienkapitalmarkt anbietet.



"Wir freuen uns, das Team von MainFirst bei Stifel begrüßen zu dürfen, da dieser Zusammenschluss ein wichtiger Treiber unserer gesamten Wachstumsstrategie ist", sagte Eithne O'Leary, President von Stifel Europe. "Unsere gesamteuropäische Plattform wird bessere Einsatzmöglichkeiten und eine bedeutende Reichweite auf dem gesamten Kontinent bieten, da wir gemeinsam für mehr als 700 europäische Unternehmen Equity Research anbieten. Darüber hinaus sind wir gut positioniert, um unseren Kunden kontinuierliche Beratungs-, Brokerage- und Investmentbanking-Dienstleistungen sowie die Abwicklung von Equity und Fixed-Income-Transaktionen nach dem Brexit-Termin anzubieten."

MainFirst ist für seine Stärke in Equity Research und Distribution anerkannt und belegt laut Extel Survey 2019 die Top Position in Deutschland und den zweiten Platz in der Schweiz für Equity Research. MainFirst erweitert auch das bereits solide Aktienemissionsgeschäft von Stifel um bedeutende Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten. Im vergangenen Jahr war Stifel der viertgrößte Fundraiser an der Londoner Börse, gemessen an der Anzahl (30) und dem Gesamtwert (1,9 Milliarden GBP) der Transaktionen. Stifel besetzt in mehreren europäischen Sektoren, darunter Immobilien, Investmentfonds, Öl und Gas sowie Technologie, marktführende Positionen und verfügt über starkes transatlantisches Know How in den Bereichen Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen (unter der Marke KBW).

"Heute ist ein bemerkenswerter Tag für unser Unternehmen", sagte Ebrahim Attarzadeh, CEO und Head of Equities bei MainFirst. "Wir teilen die gleiche Leidenschaft wie das Stifel-Team für die Betreuung europäischer Unternehmen und Investoren. Der Zusammenschluss mit Stifel passt nicht nur kulturell gut, sondern ermöglicht es uns auch, weiter in den Bereich Corporate Finance zu expandieren und durch eine größeren Produkpalette beide Seiten der Bilanz zu bedienen. So werden wir noch relevanter für unsere Corporate und institutionellen Kunden."

Das neue Unternehmen wird mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigen und von neun Standorten in Frankfurt, Genf, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris und Zürich aus tätig sein.

Über Stifel Europe

Stifel Europe ist eine führende Full-Service-Investmentbank für den Mittelstand mit Sitz in London. Wir beraten mittelständische Kunden gezielt über die gesamte Kapitalstruktur hinweg, unterstützt von unserer an der US-Börse notierten Muttergesellschaft Stifel Financial Corp. Corporate Broking, Equity Capital Markets, Debt Capital Markets und Mergers & Acquisitions sind ebenso wichtige Elemente unseres gesamten Dienstleistungsangebots. Wir stellen unsere Beratung in Branchenteams, die über ein umfassendes Verständnis der jeweiligen Treiber verfügen. Wir glauben, dass das auf den Mittelstand ausgerichtete Full-Service-Angebot und die Stärke unserer Beziehungen in den USA, die durch unsere Muttergesellschaft ermöglicht wird, wichtige Unterscheidungsmerkmale unseres Serviceangebots in allen unseren Branchengruppen sind.

Stifel Company Information

Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) ist eine Finanzdienstleistungsholding mit Sitz in St. Louis, Missouri, die ihr Bank-, Wertpapier- und Finanzdienstleistungsgeschäft über mehrere hundertprozentige Tochtergesellschaften abwickelt. Die Broker-Dealer-Kunden von Stifel werden in den Vereinigten Staaten von Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, einschließlich des Geschäftsbereichs Eaton Partners; Keefe, Bruyette & Woods, Inc.; Miller Buckfire & Co., LLC; Century Securities Associates, Inc. und in Großbritannien und Europa von Stifel Nicolaus Europe Limited betreut. Die Broker-Dealer-Tochtergesellschaften des Unternehmens bieten Wertpapiervermittlung, Investmentbanking, Handel, Anlageberatung und damit verbundene Finanzdienstleistungen für Privatanleger, professionelle Vermögensverwalter, Unternehmen und Kommunen an. Die Stifel Bank und die Stifel Bank & Trust bieten eine umfassende Palette von Lösungen für Privat- und Firmenkredite an. Stifel Trust Company, N.A. und Stifel Trust Company Delaware, N.A. bieten Treuhand- und damit verbundene Dienstleistungen an. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.stifel.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 angesehen werden können. Alle Aussagen in diesem Bericht, die sich nicht auf historische Ergebnisse beziehen, sind zukunftsorientiert und basieren auf verschiedenen Annahmen. Die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Wesentliche Faktoren und Annahmen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Umstände oder Ereignisse widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen eintreten. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Stifel Media Relations, Ansprechpartner für Medienarbeit

Neil Shapiro, +1 212 271-3447

shapiron@stifel.com

Marc Marrero, +44 (0) 207 710 7734

marc.marrero@stifel.com