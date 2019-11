Augsburg führt als erste deutsche Stadt eine Mobilitäts-Flatrate ein. Für einen fixen Monatsbetrag erhalten die Einwohner der bayrischen Großstadt Zugang zu Bus, Bahn, Leihrädern und Carsharing. Die Preise beginnen bei 79 Euro monatlich. Neben dem klassischen Personennahverkehr in Form von Bussen und Bahnen bieten die Stadtwerke Augsburg schon seit längerem auch Carsharing und Leihräder an. Jetzt verbindet der kommunale Versorger die Angebote und fasst sie in einer bundesweit einzigartigen Flatrate zusammen. Gegen einen monatlichen Obolus können die Bewohner der bayrischen Großstadt alle Mobilitätsangebote der Stadtwerke nutzen...

