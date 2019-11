Da die Stadt Thun auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet, kann der Helvetica Swiss Commercial Fund das Gebäude von Meyer Burger übernehmen. Der Schweizer Photovoltaik-Konzern arbeitet gerade an einem strategischen Turnaround.Die strategische Neuausrichtung der Meyer Burger Technology AG schreitet voran. Einer dieser Schritte ist der Verkauf des Firmengebäudes in Thun, dessen erfolgreichen Abschluss der Schweizer Photovoktaik-Konzern jetzt mitteilte. Demnach hat die Stadt Thun auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet und die bislang ausstehende Genehmigung zum Verkauf an den Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC ...

