Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag in einem ruhigen Handel etwas gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,04 Prozent auf 171,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,41 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone stiegen die Renditen.

Im Vormittagshandel wurden in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Nachmittag richten sich die Blicke an den Finanzmärkten in Richtung USA. Dort werden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Zum einen stellt die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht vor. Zum anderen präsentiert das Institut ISM seinen Einkaufsmanagerindex für die Industrie. Die Unternehmensumfrage gilt als verlässliches Konjunkturbarometer für die größte Volkswirtschaft der Welt.

In den USA äußern sich zudem einige hochrangige Notenbanker. Beachtung dürfte vor allem der Vizevorsitzende der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, auf sich ziehen. Am Mittwoch hatte die Fed ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt und zugleich eine Pause von ihrem Lockerungskurs angedeutet./jsl/jkr/jha

ISIN DE0009652644

AXC0131 2019-11-01/12:48