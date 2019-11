München (ots) - Was? Schon Halbzeitbilanz bei der GroKo? Die haben doch kaum was geleistet! So denken viele Bürger. Stimmt das? Oder taugt die Regierung mehr, als ihre Kritiker glauben? Und macht sich die GroKo selbst klein - durch dauernden Streit um Klima, Rente und das Spitzenpersonal?Moderation: Frank PlasbergDie Gäste:Norbert Walter-Borjans, SPD, kandidiert gemeinsam mit Saskia Eskenfür den Parteivorsitz; ehem. Finanzminister NRW (2010-17)Norbert Röttgen, CDU, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender desAuswärtigen AusschussesKatrin Göring-Eckardt, B'90/Grüne, FraktionsvorsitzendeAndreas Rödder, Historiker; Professor für Neueste Geschichte an derJohannes Gutenberg-Universität MainzMelanie Amann, Journalistin; Leiterin des "Spiegel!-Hauptstadtbüros Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 08005678-679, E-Mail: hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4420298