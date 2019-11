Immobilienbeteiligungen sind bei Anlegern beliebt, anderseits emittieren die Anbieter aber auch kaum noch Fonds aus anderen Assetklassen. Ein Überblick über aktuelle Trends und Beteiligungsangebote.Die Sachwertbranche nimmt zum Jahresende hin traditionell immer nochmals an Fahrt auf - viele Angebote schließen prospektgemäß im Dezember und sammeln die letzten Eigenkapitalkontingente ein, gleichzeitig sind dann auch viele Genehmigungsverfahren durch und die Anbieter können neue Angebote platzieren. Während das Jahr 2019 eher verhalten mit anfänglich nur drei zugelassenen AIF startete, zählt das Analysehaus Scope im dritten Quartal immerhin sechs neue Publikums-AIF, die von der Bundesfinanzaufsicht zugelassen wurden. Das Angebotsvolumen in den erste neun Monaten dieses Jahres überschreite sogar die Milliarden-Marke, heißt es in einem aktuellen Report der Ratingagentur. Das Emissionsvolumen der sechs neuen AIF liege mit insgesamt 433 Millionen Euro aber deutlich unter dem Ergebnis im Vorquartal (560 Millionen Euro), im zweiten Quartal wurden auch drei Fonds mehr emittiert. Somit zeigt sich ein eher gemischtes Bild: Mit insgesamt 18 neu zugelassenen Fonds im bisherigen Jahresverlauf bleibt das Ergebnis hinter dem Vorjahreszeitraum zurück - dieses Jahr erfasste Scope fünf Fonds weniger. Aber: Das prospektierte Eigenkapitalvolumen liege um 23 Prozent über dem Vorjahresniveau. In den ersten neun Monaten dieses Jahres belief es sich auf rund 1.078 Millionen Euro - in den ersten neun Monaten des Vorjahres lag es hingegen nur bei rund 878 Millionen Euro.

