Die britische Investmentbank Barclays hat Novo Nordisk nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 325 dänischen Kronen belassen. Der Insulinhersteller habe erwartungsgemäß durchwachsene Resultate vorgelegt und am Ausblick fast nichts geändert, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Euphorie für die Aktie könnte aber dank der überraschend guten Entwicklung beim neuen Diabetesmittel Ozempic anhalten, falls es zum Antidiabetikum Rybelsus keine negativen Nachrichten gebe./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 08:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 08:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-11-01/13:14

ISIN: DK0060534915