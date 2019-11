Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan und Russland bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:50 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.042,10 +0,21% +21,01% Euro-Stoxx-50 3.614,51 +0,28% +20,43% Stoxx-50 3.279,70 +0,38% +18,83% DAX 12.920,46 +0,42% +22,36% FTSE 7.275,69 +0,38% +7,73% CAC 5.751,57 +0,38% +21,58% Nikkei-225 22.850,77 -0,33% +14,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,8 -6

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,48 54,18 +0,6% 0,30 +12,6% Brent/ICE 59,83 60,24 -0,7% -0,41 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.509,91 1.512,28 -0,2% -2,37 +17,7% Silber (Spot) 18,08 18,10 -0,1% -0,01 +16,7% Platin (Spot) 933,03 932,24 +0,1% +0,79 +17,1% Kupfer-Future 2,63 2,64 -0,2% -0,00 -0,5%

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Ölpreise. Hier belasten weiterhin die zuletzt eher negativen Aussagen zum US-chinesischen Handelsstreit. Die positiven China-Daten stützen dagegen kaum. Die Analysten der DNB verweisen eine Kombination aus einer negtiven Stimmung über den Handelsstreit und die jüngsten EIA-Daten, die eine schwache US-Nachfrage und eine steigende Produktion gezeigt hätten. Für den Goldpreis geht es erneut nach oben. Damit setzt sich die positive Vortagesentwicklung fort.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Die Richtung dürfte allerdings der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Oktober vorgeben, denn die US-Notenbank hatte nach ihrer Sitzung am Mittwoch betont, künftige Zinsentscheidungen wieder stärker von den US-Konjunkturdaten abhängig zu machen. Jedoch dürfte der Bericht vom 40-tägigen Streik bei General Motors geprägt sein und damit nur eingeschränkt Aussagekraft besitzen. Leicht positiv dürften die jüngsten Konjunkturdaten aus China wirken. Hier ist der Caixin Index für das verarbeitende Gewerbe im Oktober auf 51,7 Punkte von 51,4 Punkten gestiegen. Der Index notiert damit bereits zum dritten Mal in Folge über der Expansionsschwelle von 50. Auch die Berichtssaison geht weiter, vor der Startglocke werden unter anderem die beiden Ölkonzerne Chevron und Exxon und der Versicherer AIG ihre Quartalszahlen vorlegen. Für die Aktien von United States Steel dürfte es kräftiger nach oben gehen. Das Unternehmen hatte das dritte Quartal zwar mit einem Verlust abgeschlossen, dieser fiel aber geringer als befürchtet aus. Auch der Umsatz zeigte sich etwas besser als erwartet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

13:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +75.000 gg Vm zuvor: +136.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: -0,04% gg Vm/+2,9% gg Vj 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 51,1 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 49,1 Punkte zuvor: 47,8 Punkte 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Freitag gut behauptet. Nachdem die Berichtssaison in den vergangenen Tagen die Marktteilnehmer beschäftigt hat, ist es zum Wochenausklang verhältnismäßig ruhig. Am Morgen überzeugte zunächst der Caixin Index für das verarbeitende Gewerbe in China. Den nächsten Impuls könnte der US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag liefern, nachdem die Fed betont hatte, ihre weiteren Schritte wieder stärker datenabhängig zu gestalten. Der Rohstoffsektor profitiert von den positiven Daten aus China und legt um 0,8 Prozent zu. Passend dazu hat US Steel einen geringeren Verlust als befürchtet berichtet. Nachdem der Sektor der Automobilwerte die vergangenen beiden Tage auch mit der Schwäche der Zulieferer in Folge des geplanten Zusammengehens von Fiat Chrysler und Peugeot unter Druck gestanden hat, geht es nun um 0,8 Prozent nach oben. Optimistisch sind die Analysten der Citi für die Aktie von Continental, sie haben das Votum auf "Kaufen" hochgenommen - das Kursziel von 141 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Niveau. Der Restrukturierungsplan von Continental erfordere viel Zeit, die nicht in die Citi-Bewertung eingehe. Er lege das Augenmerk verstärkt auf die Kosten und damit wohl auch auf die Investitionen. Das Management des DAX-Konzerns habe Schritte eingeleitet, diese Chance zu nutzen, heißt es.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.35 Uhr Do, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1156 +0,03% 1,1157 1,1158 -2,7% EUR/JPY 120,49 +0,02% 120,48 120,59 -4,2% EUR/CHF 1,1005 +0,01% 1,1005 1,1009 -2,2% EUR/GBP 0,8607 -0,19% 0,8608 0,8622 -4,4% USD/JPY 108,00 -0,04% 107,99 108,07 -1,5% GBP/USD 1,2961 +0,22% 1,2959 1,2941 +1,6% USD/CNH (Offshore) 7,0420 -0,10% 7,0431 7,0443 +2,5% Bitcoin BTC/USD 9.161,26 +0,47% 9.114,26 9.263,51 +146,3%

Das britische Pfund zog zwischenzeitlich deutlicher an und kletterte in der Spitze auf 1,2975 Dollar. Auslöser war eine aktuelle Umfrage des Guardian zu der für den 12. Dezember angesetzten Unterhauswahl, in der die Konservativen führen. Diese erhielten laut Umfrage 37 Prozent der Stimmen, während auf die Labour-Partei nur 24 Prozent entfielen. Der besser als erwartet ausgefallene britische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitendes Gewerbe sützte das Pfund nur kurz. Dieser lag mit 49,6 über der Erwartung und zudem wieder in Reichweite der Expansionsschwelle von 50. Das übergeordenete Konjunkturbild sei "aber weiter sehr trübe", hieß es von Markit. Im Anschluss kam das Pfund etwas zurück und notiert aktuell bei 1,29xx Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Zum Wochenausklang haben an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen überwogen. Negative Vorgaben aus den USA und neue Zweifel an einer Einigung im Handelsstreit USA-China dämpften die Kauflust der Anleger nicht nachhaltig. Als eine der wenigen Ausnahmen in der Region schloss die Tokioter Börse im Minus. Belastet wurde der japanische Aktienmarkt vom stärkeren Yen, der als Fluchtwährung von der Verunsicherung im US-chinesischen Handelskonflikt profitierte. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong beendeten den Handel dagegen fester - gestützt von guten chinesischen Konjunkturdaten. In Hongkong sprang der Kurs von Beigene um fast 32 Prozent nach oben. Der US-Biotechnologiekonzern Amgen steigt bei dem auf Krebsmedikamente spezialisierten Pharmahersteller ein. Amgen zahlt 2,7 Milliarden Dollar in bar für etwa 20 Prozent an Beigene. In Tokio sprang die Aktie von Nintendo um 7,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte den Nettogewinn im zweiten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert.

+++++ CREDIT +++++

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Freitagmorgen leicht nach oben. Im Blick steht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts und, vielleicht noch wichtiger, des ISM-Berichts für das verarbeitende Gewerbe. Der ISM-Index war im vergangenen Monat mit 47,8 Punkten sehr schwach ausgefallen und hatte Rezessionsängste ausgelöst. Im Konsens wird nun mit einer Verbesserung im Oktober auf 49,1 gerechnet. Damit bliebe der Index aber weiter im Kontraktionsbereich.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Deutsche Bank ernennt Vorstand für Transformation

Die Deutsche Bank erweitert ihren Vorstand im Zuge der Neuausrichtung. Mit sofortiger Wirkung wurde Fabrizio Campelli, derzeit Chef des weltweiten Geschäfts mit Vermögenskunden, als Chief Transformation Officer in den Vorstand berufen, wie die Bank mitteilte. Zum 1. März wird Michael Ilgner, derzeit Chef der Deutschen Sporthilfe, zur Deutschen Bank stoßen, zunächst als Generalbevollmächtigter und neuer Personalchef. Er soll nach Vorliegen der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen zum Vorstandsmitglied ernannt werden.

Singulus ernennt Christian Strahberger zum COO

Der Aufsichtsrat der Singulus AG hat Christian Strahberger mit Wirkung vom 1. November 2019 zum Mitglied des Vorstands ernnant. Strahberger werde im Vorstand die neugeschaffene Funktion des Chief Operating Officer (COO) übernehmen.

Akasol senkt Prognose für 2019

