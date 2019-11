BERLIN (Dow Jones)--Beim Autogipfel im Kanzleramt soll es am Montag um den schnelleren Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos gehen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz. An dem Treffen ab 19:00 Uhr werden neben Regierungsmitgliedern wie der Bundeskanzlerin und der Verkehr- und Finanzminister auch Vertreter der Bundesländer sowie der Automobilindustrie und Gewerkschafter teilnehmen. Bislang ist kein Pressetermin im Anschluss an das Treffen geplant.

"Die Elektromobilität spielt eine entscheidende Rolle zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr" sagte Fietz am Freitag. Dazu arbeite die Bundesregierung gemeinsam mit Vertretern der Industrie, mit Netzbetreibern und Verbraucherverbänden an der Finalisierung des von der Bundesregierung vorgelegten "Masterplans Ladeinfrastruktur". In diesem benennt die Bundesregierung Maßnahmen, die notwendig sind, um in Deutschland bis zum Jahr 2030 ein flächendeckendes Netz an nutzerfreundlicher, leistungsfähiger und verlässlicher Ladeinfrastruktur zu errichten und zu finanzieren.

Aktuell gibt es in Deutschland rund 20.000 öffentliche Ladepunkte. Das sind deutlich zu wenige, damit bis 2030 wie von der Bundesregierung geplant zwischen 7 bis 10 Millionen E-Fahrzeuge zugelassen werden können. Dafür sind laut Schätzungen der Automobilindustrie bis 2030 etwa eine Million öffentliche Ladepunkte nötig. Im Jahr 2021 soll die Zahl der verfügbaren Schnellladepunkte laut Bundesregierung verdoppelt sein.

Das Verkehrsministerium betonte, dass der Ausbau einer ausreichenden Ladeinfrastruktur mit Nachdruck vorangebracht werden solle, um die Elektromobilität mehr in der Gesellschaft zu verankern.

Es sei sehr wichtig, "einen flächendeckenden Aufbau gezielt voranzutreiben, um einfach die Attraktivität von batterie-elektrisch betriebenen Autos voranzubringen", sagte Ministeriumssprecherin Simone Buser. Deutschland mangelt es zurzeit an einer funktionierenden Strategie zum Aufbau einer öffentlichen Infrastruktur. Jüngst warnte die Bundesnetzagentur, dass es zu Monopolen einzelner Ladesäulenanbieter kommen könnte.

November 01, 2019

