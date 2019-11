Die Arbeitslosenquote stieg im Oktober wie erwartet auf 3,6% - Die jährliche Lohninflation, gemessen am durchschnittlichen Stundenlohn, blieb unverändert bei 3% - Der Nonfarm Payroll Wert von 136.000 im September wurde auf 180.000 überarbeitet. - Das US Bureau of Labor Statistics berichtete am Freitag, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...