Ausserhalb der Landwirtschaft wurden im Oktober 128'000 Stellen geschaffen. Arbeitslosigkeit steigt leicht auf 3,6%.Washington - Die US-Wirtschaft hat im Oktober deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 128'000 Stellen entstanden, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel mit nur mit 85'000 neuen Jobs gerechnet. Zudem ist der Stellenzuwachs in den beiden Vormonaten merklich höher ausgefallen als bisher...

