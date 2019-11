Govecs, Hersteller von elektrischen Tretrollern, kooperiert mit Einhell, Hersteller von Werkzeug und Gartengeräten. Sie bringen einen E-Scooter an den Markt, der mit den universellen Power-X-Change-Akkus von Einhell ausgestattet werden kann. Die Idee verfängt. Wer bereits eines der elektrischen Gartengeräte oder Werkzeuge der Marke Einhell besitzt, hat schon einen oder mehrere der dafür nötigen Power-X-Change-Akkus des Herstellers im Haus. Die Akkus sind in unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich, passen aber stets an jedes Gerät. Da erscheint es doch zunächst naheliegend, zusätzlich einen E-Scooter anzuschaffen, der mit dem ...

