BERLIN (Dow Jones)--In der Debatte um eine grüne Kanzlerkandidatur hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sich laut einem Zeitungsbericht korrigiert. "Die Grünen können sich freuen, dass sie zwei Bundesvorsitzende haben, die beide kanzlerkandidatenfähig sind", sagte Kretschmann der Süddeutschen Zeitung.

Am Donnerstag hatte er bei einer Veranstaltung in Stuttgart gesagt, Parteichef Robert Habeck sei geeignet als Kanzlerkandidat der Grünen. Die gleichgestellte Parteichefin Annalena Baerbock hatte er allerdings nicht erwähnt, obwohl die Satzung der Grünen gemischte Doppelspitzen vorsieht. Ob es überhaupt eine grüne Kanzlerkandidatur geben soll, hat die Partei aber noch gar nicht entschieden.

"Die Entscheidung, ob die Grünen eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten aufstellen, steht zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht an", betonte jetzt auch Kretschmann. "Demnach auch nicht die Frage, wer das im Zweifel machen soll. Und schon gar nicht bin ich derjenige, der darüber entscheidet." Seine Äußerung sei "in einem lockeren Gespräch" mit dem Entertainer Harald Schmidt gefallen und Ausdruck seiner Wertschätzung Habeck gegenüber gewesen. Er habe aber auch Baerbock in der ersten Zeit als Bundesvorsitzende schätzen gelernt.

November 01, 2019 09:19 ET (13:19 GMT)

