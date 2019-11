München (ots) - Das Wahldebakel in Thüringen hat in der CDU eine Richtungs- und Führungsdebatte ausgelöst, wie man sie bisher nur aus der SPD kannte. Die innerparteilichen Debatten und Richtungskämpfe erschweren die Regierungsarbeit der Großen Koalition, wie man zum Beispiel an dem Streit um die im Koalitionsvertrag vereinbarte Grundrente ablesen kann. Wer wird sich bei Union und SPD durchsetzen? Wie arbeitsfähig ist die Große Koalition? Und wird sie über das Jahresende hinaus Bestand haben?Zu Gast bei Anne Will:Paul Ziemiak (CDU, Generalsekretär)Kevin Kühnert (SPD, Bundesvorsitzender der Jusos)Marina Weisband (Autorin und politische Aktivistin)Kristina Dunz (stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der"Rheinischen Post")Gabor Steingart (Journalist und Autor) ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4420422