Paidy Inc. ("Paidy"), ein Zahlungsanbieter, der Sofortkredite bereitstellt, hat eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 143 Millionen USD gemeldet. Diese Summe wurde durch eine erweiterte Finanzierungsrunde der Serie C sowie einen Fremdfinanzierungsanteil ermöglicht. An der erweiterten Finanzierungsrunde der Serie C waren sowohl neue als auch bereits vorhandene Investoren beteiligt, während sich für die Fremdfinanzierung vier Finanzinstitute, einschließlich einer Lagerfazilität, verantwortlich zeichneten. Laut einem Bericht über die 20 besten Unternehmensbewertungen (nach Abschluss der Finanzierung) im "Japan Startup Finance Report 2019H1"1 ist diese Investition die größte in der Fintech-Branche. Sie wird Paidy zu einer verbesserten Unternehmensbilanz verhelfen und somit dazu beitragen, das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

Erweiterte Finanzierungsrunde der Serie C

PayPal Ventures, Soros Capital Management LLC (ein Unternehmen von Robert Soros), JS Capital Management LLC (das Family Office von Jonathan Soros), Tybourne Capital Management Ltd. und ein weiteres Unternehmen haben im Rahmen der erweiterten Finanzierungsrunde der Serie C in Paidy investiert. Mit dieser neuerlichen Finanzierungsrunde erreichen die für Paidy bereitgestellten Investitionen 83 Millionen USD, einschließlich der Finanzierung durch bereits vorhandene Investoren wie Eight Roads Ventures. Die dem Unternehmen seit seiner Gründung zugeflossenen Investitionen belaufen sich damit auf insgesamt 163 Millionen USD.

Fremdfinanzierung

Am 9. Oktober 2019 richtete Paidy mit Goldman Sachs Japan Co., Ltd. eine Lagerhalle im Wert von 52 Millionen USD2 ein. Darüber hinaus hat Paidy Ende Oktober eine Kreditfazilität im Wert von 8 Millionen USD2 bei der Mizuho Bank, Ltd., der Sumitomo Mitsui Banking Corporation und der Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited eingerichtet. Zusammen ergeben diese Investitionen einen Fremdfinanzierungsanteil in Höhe von 60 Millionen USD2.

In Zukunft wird sich Paidy darauf konzentrieren, seinen Kundenstamm bis Ende 2020 auf 11.000.000 Kunden zu erhöhen. Dies soll durch die Akquisition von Großhändlern und das Angebot zusätzlicher Finanzdienstleistungen erreicht werden.

Der Gründer von Paidy, Russell Cummer, erklärte: "Während das Paidy-Netzwerk weiter wächst, sind wir sehr erfreut, weiterhin Innovationen zu entwickeln und Händlern marktführende Lösungen sowie neue reibungslose Zahlungserfahrungen für Verbraucher anzubieten. Wir freuen uns, dass Millionen Verbraucher und weltweit führende Unternehmen, wie beispielsweise PayPal und Goldman Sachs, unsere Vision eines Sofortkaufs bei späterer Bezahlung teilen."

Über Paidy

Paidy bietet Verbrauchern in ganz Japan monatlich konsolidierte Sofortkredite an. Im Oktober 2014 startete Paidy Japans ersten Kreditdienst für E-Commerce-Verbraucher, der einen Sofortkauf bei späterer Bezahlung ermöglichte. Mit dem Ziel, Barrieren zu beseitigen und Einfachheit zu fördern, verwendet Paidy proprietäre Modelle und maschinelles Lernen, um Transaktionen in Sekunden zu zeichnen und Zahlungen an Händler zu garantieren. Paidy steigert den Umsatz für Händler, indem es die Anzahl der unvollständigen Transaktionen verringert, die Konversionsraten erhöht, die durchschnittlichen Bestellwerte erhöht und den Kunden wiederholte Einkäufe erleichtert.

