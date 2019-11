Beim Protest gegen Bernd Lucke trat der Asta der Uni Hamburg öffentlichkeitswirksam auf. Doch die Finanzen der Studierendenverwaltung bleiben oft verborgen. Geht das auch anders? Ein Gespräch mit einem Asta-Referenten.

Drei Versuche hat AfD-Gründer Bernd Lucke gebraucht, um seine Antrittsvorlesung an der Universität Hamburg halten zu können. Dank Polizeischutz ist es ihm in dieser Woche schließlich gelungen. Die beiden ersten Versuche hatten Studierende blockiert, lautstark und gut organisiert. Verantwortlich dafür waren auch Vertreter des Allgemeinen Studierendenausschusses der Uni, kurz Asta, also wenn man so will: Mitglieder der Regierung der Studierendenschaft.

Für Außenstehende - aber auch für viele Studierende - ist ein solcher Asta einer großen Universität ein kleines Mysterium. Man weiß, dass es ihn gibt - mehr aber auch nicht.

Dabei ist ein Asta eine finanzstarke Organisation. Jedes Semester zahlen die Studierenden ein paar Euro an ihre Vertretung, eine verpflichtende Gebühr, die mit dem Semesterbeitrag (ÖPNV-Ticket etc.) überwiesen wird. Bei großen Unis kommen da pro Jahr Einnahmen von einigen Hunderttausend Euro zusammen.

Was passiert mit diesem Geld?

Theodorus Weiße, 22, studiert Wirtschaft, Recht und Personal an der Uni Greifswald. Elf Euro zahlt er jedes Semester an den Asta. Bei etwa zehntausend Studierenden ergibt das ein Jahresbudget von 220.000 Euro. Weiße ist seit eineinhalb Jahren Asta-Referent für Finanzen, er verwaltet diese Summe. Er überprüft die Ausgaben, wacht über die Einnahmen - und muss dafür sorgen, dass alles rechtmäßig und transparent bleibt.Weiße ist auch Vorsitzender der Liberalen Hochschulgruppe in Greifswald. Und damit einer von wenigen Liberalen mit Einfluss in der meist von linken Gruppen dominierten Hochschulpolitik.

WirtschaftsWoche: Herr Weiße, wie wird man Asta-Referent für Finanzen?Theodorus Weiße: Indem man sich dem StuPa, also dem Studierendenparlament, zur Wahl stellt.

So einfach?Naja, ich habe mich vorher schon im Asta engagiert und die Finanzen der Fachschaften kontrolliert, also der studentischen Selbstverwaltung der einzelnen Fachbereiche. Die haben bei uns ein eigenes Budget und bekommen insgesamt 23 Prozent der Beiträge. Als ich anfing, lief da vieles drunter und drüber. Bei den Fachschaften fehlt leider oft das Wissen über den richtigen Umgang mit der Buchhaltung.

Und im StuPa und beim ...

