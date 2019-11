Die Bitcoin-Handelsplattform Bitmex hat durch einen Fehler tausende E-Mail-Adressen von Kunden öffentlich gemacht. Den Betroffenen könnte jetzt eine Flut an Phishing-Mails ins Haus stehen. Durch einen peinlichen Fehler hat die Bitcoin-Handelsplattform Bitmex die Mail-Adressen tausender Kunden öffentlich gemacht. Bei Massen-Mails an die Kundschaft des Dienstes wurden bis zu zweitausend weitere Mail-Adresse einfach ins CC gesetzt, statt die Mails als Blindkopie zu versenden, und diese waren damit für die Empfänger einsehbar. Die E-Mails waren offenbar in Gruppen unterteilt, sodass ...

