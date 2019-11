Die Tesla-Aktie bleibt eine Herausforderung. Selbst die Experten an der Börse zeigen sich immer wieder von den Entwicklungen überrascht. Und das liegt nicht nur den Extravaganzen des Konzern-Chefs Elon Musk. Dessen schillernde Kommunikation mag in jüngster Vergangenheit für einige Irritationen auch an der Wallstreet gesorgt haben. Doch auch die Zahlen des Elektroautobauers sind selten eindeutig. So auch diesmal. Das Börsenmagazin "deraktionaer.de" berichtete am Donnerstag über die jüngste Verunsicherung ... (Claudia Wallendorf)

