Zu den Outperformern der vergangenen 12 Monate gehörte die Visa-Aktie. Das Papier steigt und steigt und die Notierung der Visa-Aktie befindet sich nicht weit entfernt vom Allzeithoch. Glücklich, wer hier schon seit Jahren investiert ist. So liegt z.B. die 10-Jahres-Performance der Aktie in Euro gerechnet bei aktuell rund +1.136%. Hier hätte sich der Einsatz also mehr als verzehnfacht. Wie sahen denn die jüngsten Quartalszahlen aus, haben diese den Kursanstieg gewissermaßen fundamental untermauert? ... (Peter Niedermeyer)

