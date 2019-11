EUR/USD kann Rückgang zur 1,1130 schnell umkehren - US Nonfarm Payrolls liegen im Oktober bei 128K - US ISM Produktion enttäuscht mit 48,3 - Die Gemeinschaftswährung ist auf einem guten Weg die Woche positiv zu beenden, da der EUR/USD mit den durchwachsenen US Daten auf 1,1170 gestiegen ist. EUR/USD begrenzt durch 1,1180 Das Paar scheint die Woche ...

