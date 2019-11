Google hat eine Reihe an Tipps veröffentlicht, wie ihr noch sicherer im Internet unterwegs seid. Dabei handelt es sich um Ratschläge zur Passwort-Sicherheit, die jeder umgesetzt bekommt - und am besten auch sollte. Die Sicherheit der eigenen Konten ist so eine Sache. Je mehr Konten man besitzt, desto mehr Passwörter häufen sich an. Wie soll man sich die alle merken? Vor diesem nervigen Problem stehen wir alle. Googles Vorschläge für einen sichereren Umgang mit Passwörtern und Konten im Netz sind einfach und richten sich an jeden. Versierte Nutzer werden über die Tipps nur müde lächeln, andere nutzen immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...