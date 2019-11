Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1170 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen.Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Freitag etwas zu. Die Gemeinschaftswährung geht am späten Nachmittag bei 1,1014 Franken um. Der US-Dollar ...

