Zürich (awp) - An der Schweizer Börse SIX ist der Handelsumsatz im Oktober 2019 sowohl gegenüber dem Vormonat als auch im Vergleich zu den ersten zehn Monaten des Vorjahres gestiegen. Der Leitindex SMI hat seit Jahresbeginn um 21,2 Prozent zugelegt und stand per Ende September bei 10'219,8 Punkten. Im Vergleich zum September ...

