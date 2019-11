Die US-Regierung hat eine Untersuchung gegen die Betreiber der Hype-App Tiktok eingeleitet. Es soll geprüft werden, ob der Kauf von Musical.ly vor zwei Jahren die nationale Sicherheit beeinträchtigt. Wie Reuters berichtet, hat das CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) eine Untersuchung des Kaufs der US-amerikanischen App Musical.ly durch den chinesischen Tiktok-Betreiber Bytedance eingeleitet. Hintergrund sind Befürchtungen, Tiktok könnte politische Zensur betreiben. Verschiedene amerikanische Politiker hatten zuletzt Ermittlungen gegen den Pekinger Internet-Riesen ...

