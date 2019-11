Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, und die Guangdong-Niederlassung von China Mobile wurden bei der PT Expo China 2019 für ZTEs Common Edge-Lösung mit dem Best Industry Solution Award ausgezeichnet.Auf Basis von ZTEs Common Edge-Plattform haben die Guangdong-Niederlassung von China Mobile und ZTE gemeinsam Pilotversuche für MEC Edge Computing-Services durchgeführt. Dies beinhaltete die vorkommerzielle Verifizierung von SA-Netz, Konstruktionsmodus, Edge Service-Anwendungsszenarien und Kooperationsmodus mit Dritten.ZTEs Common Edge-Lösung bietet konvergierten Zugang zu Mobil- und Festnetzen. Sie unterstützt mehrere Systeme wie 4G, 5G und WiFi, dadurch entsteht eine einheitliche, konvergierte Plattform für Festnetz- und mobile Kommunikation.Außerdem unterstützt die Lösung die cloudbasierte Bereitstellung sowie einheitliches O&M. Embedded MEC, Edge MEC und zentrale Cloud werden im verteilten Modus auf der gleichen Basis bereitgestellt. Die Dualcore-Treiberfunktion (OpenStack+K8S) bietet effiziente, flexible und fließende Rechenleistung. Es entsteht eine einheitliche Sicht auf die Edge Cloud mit verbesserter Verwaltungseffizienz. Mit KI-Engines, Cloud-Edge-Kollaboration und Edge-Edge-Kollaboration als Basistechnologie implementiert die Lösung Serviceabläufe mit dynamischer Weiterverfolgung und intelligente Leistungsoptimierung. Durch einheitliches Management und lokales unbeaufsichtigtes O&M ermöglicht die Lösung deutliche Einsparungen bei O&M-Kosten.Für benutzernahe Bereitstellung beinhaltet die Lösung außerdem integrierte Hardware im bauseitigen Geräteraum, beispielsweise IT BBU V9200 und TITAN C600. Dank vorderseitiger Verkabelung sind die E5410/E5430 Server mit kurzem Gehäuse im Edge-Geräteraum einfach zu warten. Die Kompatibilität mit gängiger Beschleunigungshardware (GPU/FPGA/SmartNIC) sowie Unterstützung für KI, Bildverarbeitung und Videoverarbeitung sind sichergestellt.ZTEs Common Edge-Lösung revolutioniert die traditionelle isolierte Architektur von Telekommunikationsnetzen. Stattdessen werden die Edge-Netzinfrastruktur sowie Funktionen für Hardwarebeschleunigung, Edge-Netz-Überbrückung und Mobilnetzwahrnehmung für Drittanwendungen geöffnet. Auf diese Weise können verschiedene Industrien ein gegenseitig nutzbringendes 5G-Ökosystem aufbauen.ZTEs Common Edge-Lösung hat sich in Bereichen wie produzierendes Gewerbe, intelligentes Stromnetz, Internet der Fahrzeuge, Unterhaltung und Medien, öffentliche Sicherheit, Bildung, Gesundheit, Finanzen und Landwirtschaft auf breiter Front durchgesetzt. Der Fokus liegt dabei auf industriellen Anwendungen für Zugang zum Leistungsspektrum von Mobilnetzen, Big Video, Internet der Fahrzeuge, intelligente Fertigung und Elektrizität. Auf Grundlage dieser Lösung hat ZTE mit mehr als 100 strategischen Partnern und über 200 Nutzern aus der Industrie umfassende Kooperations- und Pilotprojekte durchgeführt, um der 5G-Technologie in verschiedenen Industriezweigen zum Durchbruch zu verhelfen.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn (http://www.zte.com.cn)Ansprechpartner für Medien:Margaret MaZTE CorporationTel.: +86 755 26775189E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122374/4421182