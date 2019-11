WESTCHESTER, Illinois, Nov. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (http://www.ingredionincorporated.com/news-events.html) (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Inhaltsstoffe für diversifizierte Industrien, hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 bekannt gegeben. Die Ergebnisse, die in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") für die Jahre 2019 und 2018 ausgewiesen werden, beinhalten Posten, die von den von der Gesellschaft vorgelegten Non-GAAP-Finanzkennzahlen ausgeschlossen sind.

"Wir freuen uns, dass wir trotz des schwierigen Umfelds ein leichtes Wachstum bei Umsatz und Betriebsergebnis erzielt haben. Wir haben unsere Spezialitätenstrategie (https://ir.ingredionincorporated.com/) vorangetrieben, die in allen Regionen Mengensteigerungen bei Spezialitäten ermöglichte, während wir gleichzeitig Preismaßnahmen in unserem gesamten Geschäft durchführten, um die Auswirkungen der Währungs- und Rohstoffkosteninflation auszugleichen", sagte Jim Zallie (https://www.ingredionincorporated.com/AboutUs/executiveleadershipteam.html), President und Chief Executive Officer von Ingredion.

"Wir haben unser Kostensenkungsprogramm Cost Smart (https://ir.ingredionincorporated.com/news-releases/news-release-details/ingredion-announces-125-million-cost-savings-program-drive) weiter gut umgesetzt, um zusätzliche betriebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen. Vor kurzem haben wir uns entschieden, auf ein Importmodell umzusteigen und die Produktion in unserem Werk in Lane Cove in Australien einzustellen, um den anhaltenden Preissteigerungen bei Mais aufgrund von Wasserknappheit entgegenzuwirken. Darüber hinaus haben wir eine umfassende Restrukturierung unseres Südamerika-Geschäfts eingeleitet, indem wir die Aktivitäten gestrafft haben, um ein agileres Geschäft in der Region zu schaffen."

"Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir für das vierte Quartal einen anhaltenden makroökonomischen Druck, der sich aus den Auswirkungen von Handelsstreitigkeiten, der Unsicherheit durch den politischen Wandel in Argentinien und den Verschiebungen von Brexit ergibt, was sich in unserer revidierten EPS-Prognose von 6,45-6,65 US-Dollar für das gesamte Jahr widerspiegelt. Wir sind zuversichtlich, dass unser Team in der Lage sein wird, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen fortzusetzen, um unsere langfristigen Wachstumsaussichten zu erreichen. Wir sind nach wie vor bestrebt, den Aktionären Kapital zurückzugeben, wie die Entscheidung des Vorstands (https://ir.ingredionincorporated.com/corporate-governance/board-of-directors), die Dvidende (https://ir.ingredionincorporated.com/news-releases/news-release-details/ingredion-incorporated-declares-quarterly-dividend-063-share) zum fünften Mal in Folge zu erhöhen, belegt", schloss Zallie.

*Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie ("bereinigtes EPS"), das bereinigte operative Ergebnis, der bereinigte effektive Ertragsteuersatz und der bereinigte Cashflow aus der Geschäftstätigkeit sind Non-GAAP-Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel "Non-GAAP-Informationen" nach dem in dieser Pressemitteilung enthaltenen verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen.

Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS)

**Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben



Geschätzte Faktoren, die die Veränderung des ausgewiesenen und bereinigten EPS beeinflussen

Finanzielle Highlights

Geschäftsverlauf

Bilanzsumme Ingredion

Nettoumsatz

Betriebsergebnis

Nordamerika

Betriebsergebnis

Südamerika

Betriebsergebnis

Asien-Pazifik

Betriebsergebnis

Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA)

Betriebsergebnis

Aktualisierte Prognose für 2019

Das Unternehmen erwartet für 2019 ein bereinigtes EPS in der Größenordnung von 6,45-6,65 US-Dollar gegenüber einem bereinigten EPS von 6,92 US-Dollar im Jahr 2018. Diese Erwartung schließt Akquisitions-, Integrations- und Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr gehen wir davon aus, dass das bereinigte operative Ergebnis im vierten Quartal unverändert leicht sinken wird, dass die Finanzierungskosten aufgrund der Auswirkungen der argentinischen Hyperinflation höher ausfallen werden und dass die Steuerquote aufgrund des erwarteten Ergebnismixes höher ausfallen wird. Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich der Ausblick für das Gesamtjahr 2019 wie folgt dar: Das operative Ergebnis in Nordamerika dürfte unter der Annahme einer Fortsetzung der aktuellen Marktbedingungen für Mais und Nebenprodukte rückläufig sein, die durch verspäteten Anbau und verzögerte Ernte in den USA sowie anhaltende Ungleichgewichte bei den Ernteerträgen aufgrund des Handelsstreits USA/China negativ beeinflusst wurden. Der Betriebsgewinn in Südamerika wird voraussichtlich aufgrund der Auswirkungen der makroökonomischen Unsicherheit sinken; das Betriebsergebnis in der Region Asien-Pazifik wird aufgrund der gestiegenen Rohstoffkosten und der erwarteten geringeren Kundennachfrage, des verstärkten Wettbewerbsdrucks auf die Preise und der Schwäche der Fremdwährungen sinken; das Betriebsergebnis in der Region EMEA wird aufgrund der Wechselkursschwäche, der höheren Rohstoffkosten und der Aufschiebung des Brexit voraussichtlich sinken; höherwertige Spezialitäteninhaltsstoffe werden voraussichtlich weiteres Wachstum liefern und unser bereinigter effektiver Steuersatz wird voraussichtlich in einer Größenordnung von etwa 27,0-28,0 Prozent liegen. Es wird erwartet, dass die liquiden Mittel aus laufender Geschäftstätigkeit in einer Bandbreite von 600 bis 640 Millionen US-Dollar liegen werden. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 335 Millionen und 355 Millionen US-Dollar liegen, einschließlich mechanischer Lager von 50 Millionen bis 60 Millionen US-Dollar.

Telefonkonferenz und Webcast-Details

Ingredion wird heute um 7.00 Uhr (nordamerikanischer Inlandszeit) eine Telefonkonferenz durchführen, zu der Jim Zallie, Präsident und Chief Executive Officer, und James Gray, Executive Vice President und Chief Financial Officer, eingeladen wurden. Die Telefonkonferenz wurde in Echtzeit als Webcast übertragen und beinhaltet eine Präsentation, die über die Website des Unternehmens unter www.ingredion.com (https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations) zugänglich ist. Die Präsentation stand einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz zum Download bereit. Eine Aufzeichnung des Webcasts ist für eine begrenzte Zeit unter www.ingredion.com (https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations) verfügbar.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago ist ein führender globaler Anbieter von Zutatenlösungen und bedient Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von fast 6 Milliarden US-Dollar verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse undandere Pflanzenmaterialien in hochwertige Inhaltsstoffe und Biomateriallösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Papier- und Wellpappenindustrie, die Brauindustrie und andere Branchen. Mit den Innovationszentren von Ingredion Idea Labs auf der ganzen Welt und mehr als 11.000 Mitarbeitern entwickelt das Unternehmen Zutatenlösungen, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, indem es Cracker knackig, Joghurt cremig, Süßwaren süß, Papier dicker macht und Energieriegeln Ballaststoffe hinzufügt. Für weitere Informationen besuchen Sie ingredion.com (https://www.ingredion.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Die Gesellschaft geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über die zukünftige finanzielle Lage, das Ergebnis, den Umsatz, die Steuersätze, die Investitionen, die Cashflows, die Aufwendungen oder andere finanzielle Posten des Unternehmens, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens an das bereinigte EPS für 2019, das Betriebsergebnis, den bereinigten effektiven Steuersatz, den Cash Flow und die Investitionen, alle Aussagen über die Aussichten oder die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich der Pläne oder Strategien des Managements und der Ziele dafür, sowie alle Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten zugrunde liegen.

Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "annehmen", "glaubt", "plant", "projiziert", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "fortsetzen", "pro forma", "prognostiziert", "Ausblick", "antreibt", "Chancen", "Potenzial", "vorläufig" oder andere ähnliche Begriffe oder deren Negativ identifiziert werden. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten in dieser Mitteilung oder auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind "zukunftsgerichtete Aussagen".

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben, dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen Aussagen geäußerten oder impliziten Erwartungen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Faktoren, unter anderem sich ändernder Konsumpräferenzen, unter Einbezug derjenigen, die sich auf High-Fructose-Corn-Sirup beziehen; der Auswirkungen der globalen Wirtschaftsbedingungen, insbesondere der wirtschaftlichen, währungspolitischen und politischen Bedingungen in Südamerika und der wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Europa, und ihrer Auswirkungen auf unsere Absatzmengen und Preise unserer Produkte; unserer Fähigkeit, unsere Forderungen gegenüber Kunden einzuziehen, und unserer Fähigkeit, Mittel zu angemessenen Preisen aufzubringen; der künftigen finanziellen Leistungsfähigkeit der von uns belieferten Großindustrien, unter anderem der Lebensmittel-, Getränke-, Papier-, Wellpappen- und Brauindustrie; Schwankungen auf den weltweiten Märkten für Mais und andere Rohstoffe und die damit verbundenen Risiken der Absicherung gegen solche Schwankungen; genetischer und biotechnologischer Fragen; unserer Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen zu Preisen oder Qualitäten zu entwickeln oder zu erwerben, die den Erwartungen entsprechen; der Verfügbarkeit von Rohstoffen, einschließlich Mais, unter anderem der Auswirkungen des jüngsten Niederschlagsüberschusses in der Maisanbausaison der USA, Kartoffelstärke, Tapioka, Gummiarabikum sowie der spezifischen Maissorten, auf denen einige unserer Produkte basieren; Schwankungen der Märkte und Preise für unsere Nebenprodukte, insbesondere Maisöl; Schwankungen des Angebots und der Marktnachfrage der Gesamtindustrie; des Verhaltens der Finanzmärkte, unter Einschluss von Fremdwährungsschwankungen und Zins- und Wechselkursschwankungen; Volatilität und Turbulenzen an den Kapitalmärkten; des Handels- und Konsumkreditumfelds; allgemeiner politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher, Markt- und Wetterbedingungen in den verschiedenen geografischen Regionen und Ländern, in denen wir unsere Rohstoffe kaufen oder unsere Produkte herstellen oder verkaufen; Energiekosten und Verfügbarkeit; Fracht- und Versandkosten; und Änderungen der regulatorischen Kontrollen von Quoten, Handelszöllen, Zöllen, Steuern und Einkommenssteuersätzen, insbesondere der 2017 verabschiedeten Steuerreform der Vereinigten Staaten; Betriebsschwierigkeiten; Energiefragen in Pakistan; Kesselzuverlässigkeit; unserer Fähigkeit, akquirierte Unternehmen effektiv zu integrieren und zu betreiben; unserer Fähigkeit, Budgets zu erreichen und erwartete Synergien zu realisieren; unserer Fähigkeit, erwartete Einsparungen im Rahmen unseres Cost-Smart-Programms zu erzielen; unserer Fähigkeit, geplante Instandhaltungs- und Investitionsprojekte erfolgreich und budgetgerecht abzuschließen; Arbeitskämpfe; erhöhter Wettbewerbs- und/oder Kundendruck in der Maisraffinerieindustrie; und des Ausbruchs oder des Fortbestehens schwerer übertragbarer Krankheiten oder Feindseligkeiten, einschließlich Terroranschlägen. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erklärung als Folge neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen wiederzugeben. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Investoren und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren" und weiteren Informationen, die in unserem Geschäftsbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr und den nachfolgenden Berichten zu den Formularen 10-Q und 8-K enthalten sind.

II. Non-GAAP Information

To supplement the consolidated financial results prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP"), we use non-GAAP historical financial measures, which exclude certain GAAP items such as acquisition and integration costs, impairment and restructuring costs, and certain other special items. We generally use the term "adjusted" when referring to these non-GAAP amounts.

Management uses non-GAAP financial measures internally for strategic decision making, forecasting future results and evaluating current performance. By disclosing non-GAAP financial measures, management intends to provide investors with a more meaningful, consistent comparison of our operating results and trends for the periods presented. These non-GAAP financial measures are used in addition to and in conjunction with results presented in accordance with GAAP and reflect an additional way of viewing aspects of our operations that, when viewed with our GAAP results, provide a more complete understanding of factors and trends affecting our business. These non-GAAP measures should be considered as a supplement to, and not as a substitute for, or superior to, the corresponding measures calculated in accordance with GAAP.

Non-GAAP financial measures are not prepared in accordance with GAAP; therefore, the information is not necessarily comparable to other companies. A reconciliation of each non-GAAP historical financial measure to the most comparable GAAP measure is provided in the tables below.

Ingredion Incorporated ("Ingredion")

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Three Months Ended Nine Months Ended Nine Months Ended

September 30, 2019 September 30, 2018 September 30, 2019 September 30, 2018

(in millions) EPS (in millions) EPS (in millions) EPS (in millions) EPS

Net income attributable to Ingredion $ 99 $ 1.47 $ 95 $ 1.32 $ 304 $ 4.51 $ 349 $ 4.80

Add back:

Acquisition/integration costs, net of income tax benefit of $1 million for the nine months ended September 30, 2019 (i) - - - - 1 0.02 - -

Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $6 million and $9 million for the three and nine months ended September 30, 2019, respectively, and $7 million and $10 million for the three and nine months ended September 30, 2018 (ii) 22 0.32 27 0.38 32 0.47 35 0.48

Income tax settlement (iii) - - (2 ) (0.03 ) - - - -

Income tax reform (iv) - - 2 0.03 - - 2 0.03

Other tax matters (v) 2 0.03 - - 2 0.03 - -

Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 123 $ 1.82 $ 122 $ 1.70 $ 339 $ 5.03 $ 386 $ 5.31

Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding.

Notes

(i) The 2019 period includes costs related to the acquisition and integration of the business acquired from Western Polymer, LLC.

(ii) During the three and nine months ended September 30, 2019, the Company recorded $28 million and $41 million of pre-tax restructuring charges, respectively. During the third quarter of 2019, we recorded $14 million of net restructuring related expenses as part of the Cost Smart cost of sales program, including $6 million of employee-related costs and accelerated depreciation as part of the closure of our Lane Cove, Australia facility. Additionally, we recorded $4 million of employee-related costs in South America and APAC, and $4 million of other costs, including professional services, within the Cost Smart cost of sales program. The Company also recorded $14 million of restructuring related costs as part of the Cost Smart SG&A program, including $7 million of employee-related severance and $7 million of other costs, including professional services, primarily in North America and South America. During the nine months ended September 30, 2019, the Company recorded $41 million of restructuring charges including $20 million of employee-related and other costs, including professional services, associated with its Cost Smart SG&A program, $18 million of other costs, including professional services, and employee-related costs associated with its Cost Smart cost of sales program, including the closure of the Lane Cove, Australia facility, and $3 million of other costs related to the Latin America finance transformation initiative. During the three and nine months ended September 30, 2018, the Company recorded an $34 million and $45 million pre-tax restructuring charges, respectively. During the third quarter of 2018, the Company recorded $28 million of accelerated depreciation in relation to the cessation of wet-milling at the Stockton, California plant and $3 million of employee-related severance associated with its Cost Smart cost of sales program. During the nine months ended 2018, the company recorded $31 million related to the cessation of wet-milling at the Stockton, California plant, $9 million of restructuring charges as part of the Cost Smart SG&A program, and $5 million related to other projects.

(iii) The Company had been pursuing relief from double taxation under the U.S. and Canadian tax treaty for the years 2004 through 2013. During the fourth quarter of 2016, the Company recorded a net reserve of $24 million, including interest thereon, recorded as a $70 million liability and a $46 million benefit. In addition, as a result of the settlement, for the years 2014-2016, we established a net reserve of $7 million, recorded as a $21 million liability and $14 million benefit. During the third quarter of 2017, an agreement was reached between the two countries for the specific issues being contested. As a result of the agreement and related settlement, we are entitled to deduct a foreign exchange loss of $10 million on our 2017 U.S. federal income tax return, and the Company received a $40 million refund from the CRA and recorded $2 million of interest penalty through tax expense in 2018. During the third quarter of 2018, the Company reversed $2 million of the $7 million net reserve related to the settlement.

(iv) The enactment of the Tax Cuts and Jobs Act ("TCJA") in December 2017 resulted in a one-time provisional amount of $23 million for the three months and year ended December 31, 2017. During the third quarter of 2018, we adjusted our provisional amounts and recognized an incremental $2 million related to the TCJA.

(v) This relates to other tax settlements and the reversal of interest and penalties for tax reserves.

II. Non-GAAP Information (continued)

Ingredion Incorporated ("Ingredion")

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, September 30,

(in millions, pre-tax) 2019 2018 2019 2018

Operating income $ 165 $ 155 $ 494 $ 545

Add back:

Acquisition/integration costs (i) - - 2 -

Restructuring/impairment charges (ii) 28 34 41 45

Non-GAAP adjusted operating income $ 193 $ 189 $ 537 $ 590