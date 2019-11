Das Leck ist in der Nähe der Stadt Edinburg im Bundesstaat North Dakota entdeckt worden. Fast eineinhalb Millionen Liter Rohöl sind ausgetreten.

Fast eineinhalb Millionen Liter Rohöl sind aus einem Leck in der Keystone-Pipeline in den USA ausgetreten und im Boden versickert. Das Leck sei in der Nähe von Edinburg im US-Staat North Dakota entdeckt worden, hieß es in einer offiziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...