Git-Commit-Messages bringen richtig eingesetzt viel Mehrwert - sie sind quasi eine fortlaufende Doku eurer Codebase, die sowieso passiert. Fürs Schreiben von Git-Commit-Messages gibt es ein paar Best Practices - wir haben die wichtigsten Punkte für euch zusammengetragen. Commit-Messages sind ein wichtiges Mittel der Kommunikation für ein Team. Und Kommunikation ist so ziemlich das wichtigste an Software-Entwicklungsprozessen. Über Commit-Messages kommuniziert ihr nicht nur mit den anderen, sondern auch mit eurem Future Self. Wenn ihr euch euren eigenen Code von letzter Woche, oder auch den von anderen Entwicklern anschaut, kommen typischerweise Fragen auf: Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...