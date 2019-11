Wer als echter Wachstumsinvestor etwas auf sich hält, wird nur schwer am Thema "E-Commerce" vorbeikommen. Viele der brisanteren Wachstumsgeschichten spielen sich noch immer in diesem Bereich ab, denn der Megatrend des Onlinehandels ist noch lange nicht ausgereizt. Nichtsdestoweniger sind einige Akteure in diesem Markt inzwischen ordentlich groß geworden. Trotz eines sich weiterhin nicht verlangsamenden Wachstums könnte hier bereits viel der zukünftigen Aussichten eingepreist sein, was das Renditepotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...