Während im Silicon Valley die Zukunft erfunden wird, leidet Kalifornien unter den Problemen der Gegenwart - von maroder Infrastruktur, Stromausfällen und Waldbränden bis hin zu unbezahlbarem Wohnraum.

Am vergangenen Sonntag tat ich das, was ich oft mache, wenn ich am Wochenende keine Lust zum Arbeiten, Lesen oder Aufräumen habe. Ich setzte mich ins Auto und fuhr den Küstenhighway 1 hinab. Vorbei an Monterey und Carmel. Mein Ziel: Big Sur. Es ist eine der eindrucksvollsten Strecken der Welt. Sie lässt sich schwer beschreiben. Es ist, als ob man sich in einem unfassbar schönen Gemälde bewegt, das die Natur live malt und dabei den Pinselstrich ständig verändert. Der Wind weht, die Wellen tosen, plötzlich zieht Nebel auf.

Es ist ein erhebendes Gefühl, auf dem Aussichtspunkt hinter der Bixby-Brücke zu stehen und auf die zerklüfteten Felsen im Pazifik zu schauen. Oder auf der Rückfahrt in Asilomar zu stoppen, am Strand zu wandern und dabei die Seeanemonen zu bestaunen. Ich habe diesen Ausflug während meiner 20 Jahre als WirtschaftsWoche-Korrespondent in Kalifornien bereits hunderte Male gemacht und in Tausenden Fotos verewigt. Die Landschaft berührt mich jedes Mal aufs Neue.

Bei meiner jüngsten Fahrt hatte ich jedoch einen weiteren Grund, das Haus zu verlassen. Mein Energieversorger PG&E hatte den Strom abgeschaltet. Zwölf Stunden war er nun schon weg. Angeblich sollte es diesmal Tage dauern. In der Luft roch es nach Waldbrand, den das Abschalten der Energietrassen eigentlich verhindern sollte. Der örtliche Wasserversorger warnte, dass auch das Wasser knapp werden könnte, weil die Generatoren zum Pumpen nur begrenzt Kapazität hätten. Immerhin das Internet funktionierte noch. Eine schnelle Recherche versprach klare Luft, Sonnenschein und Strom in meinem Lieblingsrestaurant in Big Sur. Auf meiner Rückfahrt ergatterte ich in einem Supermarkt die vorletzte Mega-Packung Eiswürfel, um den abgeschalteten Kühlschrank daheim auf gute alte Art umzurüsten.

Kalifornien ist ein Paradies - landschaftlich. In der Silicon-Valley-Metropole San Jose scheint die Sonne an über 300 Tagen im Jahr. Eine Sonnenbrille ist hier ein Muss, sie schützt die Augen vor den Strahlen. Allerdings nicht vor den Problemen, die den Golden State plagen. Da stößt selbst die sprichwörtliche rosarote Brille an ihre Grenzen. Kaliforniens Infrastruktur ist marode. Die Highways sind holprig und staugeplagt. Das Stromnetz ist notorisch instabil, der Grundwasserspiegel niedrig und mit Schwermetallen belastet. Mit einem Bruttogehalt von unter 100.000 Dollar im Jahr gilt man im Hightech-Tal und San Francisco schon als benachteiligt. So wie Lehrer, von denen einige täglich mehrere Stunden aus ihren Wohnorten im Hinterland anreisen. Facebook und Google zahlen ihren Praktikanten nicht grundlos 8000 Dollar im Monat und bieten kostenloses Essen für alle Mitarbeiter. Von dem Salär bleibt wenig übrig, besonders für Neuankömmlinge. In San Francisco liegt die Median-Miete für ein Einzimmer-Appartement bei 3600 Dollar. Wer sich das nicht leisten kann oder sparen will, dem offeriert das Start-up Podshare Doppelstockbetten in einem Loft für 1350 Dollar im Monat. Momentan ist alles ausgebucht.

