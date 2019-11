Die Suche nach der Wahrheit und wer Recht hat im Streit zwischen der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) und der Financial Times geht also in die nächste(n) Runde(n). Denn wie wir bereits am 21.10.2019 berichteten, besteht die einzige Möglichkeit, die Diskussionen und die immer wieder aufkommenden Bilanzmanipulationsvorwürfe seitens der FT zu beenden ist die jetzt beauftragte Prüfung der Vorwürfe. Eine Prüfung durch einen namhaften Wirtschaftsprüfer: Mit KPMG hat Wirecard eine der großen und akzeptierten Gesellschaften gewählt. Offenlegung aller Ergebnisse des Prüfers, egal ob sie genehm sind oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...