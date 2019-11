Indiens Infrastruktur soll moderner werden - das berge Chancen für deutsche Investitionen, sagte Merkel am Samstag in Neu Delhi. Zugleich machte sie sich für einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen stark.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht gute Chancen für mehr deutsche Investitionen in Indien. Dies gelte etwa bei der Modernisierung der Infrastruktur wie dem Ausbau der Hochgeschwindigkeits-Zugverbindungen, sagte Merkel am Samstag bei der Jahreshauptversammlung der Deutsch-Indischen Handelskammer in Neu Delhi.

Die Kanzlerin machte sich zugleich für einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indien stark. Ein 2007 begonnener Anlauf für ein solches Abkommen war auf beiden Seiten 2012 unterbrochen worden.

Die Bundesregierung ...

