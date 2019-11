Die Unterbrechung der Rallye an der Wall Street am Donnerstag war eine Eintagsfliege. Bereits einen Tag später und damit am ersten Handelstag des Monats November standen neue Rekorde an. Was war geschehen? Eckdaten der Wall Street Rallye Der Hintergrund waren erneut starke Wirtschaftsdaten aus den USA und eine Meldung aus China. Sie ver ...

Den vollständigen Artikel lesen ...